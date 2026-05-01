Großer gemeinsamer Nenner statt politisches Klein-Klein?

Der neue Kölner Oberbürgermeister will stärker Prioritäten setzen, schneller handeln und eine neue Kultur der Entscheidungsfreude etablieren. Dafür appelliert er an die Politik, nach dem „großen gemeinsamen Nenner in Sachfragen“ zu suchen, statt sich „im politischen Klein-Klein auseinanderzudividieren.“ Aber: nach welchen Kriterien? Eine Diskussion mit OB Torsten Burmester und Vertretern aus Politik und Stadtgesellschaft.

Moderation: Judith Schulte-Loh

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