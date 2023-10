Gründen mit 50plus - Senior Social Entrepreneurship

Die Gründung eines eigenen Unternehmens, das sich einer sozialen Herausforderung stellt, die persönlich am Herzen liegt, eröffnet eine interessante Zukunftsperspektive. Sie vereint eine sinnstiftende unternehmerische Tätigkeit mit risikoarmen und soliden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Jeder Fünfte im Alter zwischen 50 und 75 Jahren könnte sich vorstellen, ein soziales Unternehmen zu gründen, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung aus dem Jahr 2018. Mit einem frischen Blick auf die zweite Lebenshälfte rücken die Kompetenzen der Babyboomer in den Mittelpunkt statt vermeintlicher Defizite. Der Orientierungsworkshop „Senior Social Entrepreneurship“ unterstützt dabei, berufliche Potenziale im Hinblick auf eine soziale Unternehmensidee zu entwickeln. In einer Gruppe Gleichgesinnter erarbeiten die Teilnehmenden eine passgenaue soziale Gründungsidee und eine erste Beschreibung des geeigneten Geschäftsmodells.

Buchung: https://doo.net/veranstaltung/140746/buchung