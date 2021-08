Hans ist glücklich! Aber kann das überhaupt sein? Egal wie schlecht er seinen gerade gewonnenen Besitz eintauscht, seiner guten Laune tut das keinen Abbruch. Ist Hans vielleicht einfach ein Dummkopf? Noch während die Schauspieler die ersten Szenen aus dem Märchen „Hans im Glück“ spielen, kommen ihnen Zweifel. Da stimmt doch etwas nicht! So eine Geschichte glaubt einem heute keiner! Und schon sind sie mitten in einer hitzigen Diskussion. Denn Hans ist nicht dumm, vielleicht nur ein bisschen ver-rückt? Oder einfach ein Glückskind? Was ist Glück überhaupt? Und wie kann man es erlangen?