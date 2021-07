Die Hafenrundfahrt ist eine Panoramafahrt mit Live- Moderation. Sie beginnt am Anleger an der Bastei, führt dann Richtung Rodenkirchen am Rheinauhafen und Deutzer Hafen vorbei, um in den Mülheimer und Niehler Hafen einzufahren. Dort wird erklärt, was in welcher Zeit verladen wird und warum ein Sicherheitshafen wichtig ist. Im Rahmen von Urlaub in Köln.

26,50€