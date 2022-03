In der Ausstellung setzt sich der Künstler erneut mit Mysterien des Tier- und Pflanzenlebens auseinander. Für die in der Präsentation gezeigten Fotomontagen verarbeitet er eigene Aufnahmen der heimischen Flora und Fauna. Vom 3.4. bis 24.4. Do 17.30-19h, So 15-18h.