Herbert Döring-Spengler »Egal, wie du es siehst, ich sehe es anders.«

Herbert Döring-Spengler wurde 1944 in Köln geboren und ist heute ein renommierter (Foto-)Künstler mit Präsenz in zahlreichen öffentlichen Sammlungen. Seit Mitte der 1980er Jahre beschäftigt er sich autodidaktisch mit dem fotografischen Bild, dem Polaroid und deren jeweiligen medienimmanenten Eigenschaften und entwickelte eine einzigartige Bildsprache zwischen Abstraktion und expressiver Figürlichkeit. Durch das Eindringen in die Materialität des fotografischen Bildes erschafft Herbert Döring-Spengler eine neue Bildrealität und führt so den Anspruch der Fotografie, die Wirklichkeit abzubilden, ad absurdum – so entstehen durch seinen Eingriff in die fotografischen Vorlagen teils malerisch, teils sogar skulptural anmutende komplexe (Foto-)Kunstwerke. Bis 23.1.22. Di-So 11-18h.