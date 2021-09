Hier und Jetzt im Museum Ludwig - zusammen dafür und dagegen

Die siebte Ausgabe der Ausstellungsreihe "Hier und Jetzt" im Museum Ludwig beschäftigt sich mit der Japanischen Avantgarde der 1960er Jahre aus einer heutigen Perspektive. Auf welche Entwicklungen der Nachkriegszeit reagierten Künstler*innen damals? Was motivierte ihre aufsehenerregenden öffentlichen Aktionen? Und wie beziehen sich heute zeitgenössische Künstler auf diese historische Strömung?Die Japanische Avantgarde der Nachkriegszeit entstand im Anschluss an die Besatzung des Landes durch die US-amerikanische Armee (1945 bis 1952). Sie ist eng verknüpft mit der gesellschaftlichen Umorientierung in dieser Zeit: Die Demokratisierung Japans unter dem finanziellen und politischen Einfluss der USA ging einher mit einem ökonomischen Wachstumsschub, sozialen Umwälzungen und einer kulturellen Neuverortung. Ö: Di-So 10-18h. Bis 23.1.2022