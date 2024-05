Die Shows werden vollgepackt sein mit Underground-Klassikern sowie ihrer typisch alternativen Westküstenenergie, ganz zu schweigen von ihren gutenTexten, dazu jazzfundierte Beats und Swing aus den 90er Jahren.Das 25 Jährige Jubiläum 3rd Eye Vision, in Verbindung mit 50 Jahren Hip-Hop und 30 Jahren 93 'til Infinity, wird das Kollektiv erstmals in voller Besetzung nach Großbritannien und Europa kommen. Nach den ausverkauften Auftritten mit Souls Of Mischief auf ihrer monumentalen Jubiläumstour im letzten Jahr - ihre Shows waren das Gesprächsthema im Hip-Hop des Jahres 2023 - wird die Hieroglyphics Crew im Mai und Juni 2024 zum ersten Mal auf dieser Seite des Wassers auftreten, und es verspricht, sehr, sehr besonders zu werden.Gemeinsam mit Platin Künstler Del The Funky Homosapien wird die Tour auch zu einer seltenen Gelegenheit, einen wahren Favoriten des alternativen Raps zu sehen. Das liegt nicht an der mangelnden Nachfrage, ganz im Gegenteil. Sondern weil sie eine einmalige Hiero-Tour kreieren wollen. Ob bei der Zusammenarbeit mit Damon Albarn an Gorillaz 'Clint Eastwood' und 'Rock The House' oder bei den lyrischen Abenteuern von Deltron 3030 bleibt der Rapper 'Mistadobalina' in allem, was er berührt, erstklassig.Gegründet von Del in den frühen 90ern wurden Hieroglyphics von einer Vielzahl von talentierten Künstlern als großen Einfluss genannt. Von Q-Tip und A Tribe Called Quest über The Roots, Andre 3000, Eminem, Kanye West, Wu-Tang, De La Soul, Mos Def und viele mehr.Casual, eines der Gründungsmitglieder des Kollektivs, spielte von Anfang an eine wichtige Rolle. Der makellose Stil und die Introspektion des Rappers führten zur Veröffentlichung des zweiten Soloalbums 'Fear Itself' - ein kommerziell unterbewertetes Juwel eines Albums, das die Zeit überdauert hat - und bleibt eines der besten Underground-Alben überhaupt. Was Casual und Domino auf 'Follow The Funk' und darüber hinaus tun, ist unglaublich.Von ihrem Entstehen bis heute gelten die Hiero-Crew als einige der höchst qualifizierten Lyriker im Rap, die mit persönlichen, emotionalen Reimen die Normen des Hip-Hop brachen.Was Casual und Domino auf 'Follow The Funk' und darüber hinaus leisten, ist unglaublich. Als einige der hochqualifiziertesten Texter im Rap von ihrem Beginn bis heute betrachtet, brach die Hiero-Crew die Normen des Hip-Hop mit persönlichen, emotionalen Reimen, abseits ihrer eigenen Schwingung, eher als ausschließlich Gangsta-Rap. Souls Of Mischief's '93 'til Infinity' bleibt eines der angesehensten und bekanntesten Hip-Hop-Klassiker aller Zeiten, der immer wieder in der Popkultur erwähnt wird. '93 'til Infinity' wurde von der RIAA mit GOLD ausgezeichnet, und nach einer Welttournee mit mehr als 120 Shows in 12 Monaten - von denen die Mehrheit ausverkauft war - ist klar, dass die Gruppe heute weit über das Old-School hinaus reicht und ihre Popularität mit der Welt des Streamings noch tiefer geworden ist.Zusammen mit Del sind sie für viele Menschen eine wahre Einführung in Hip-Hop. Ihr Logo, entworfen von Del, wurde vom Rolling Stone Magazine als das drittmeist erkennbare Musiklogo eingestuft. Oft zeigen die Fans den Hiero-Mitgliedern ihr Logo-Tattoo zeigen.Gelobt von Kritikern und Fans gleichermaßen für ihren einzigartigen Sound und ihre positive, introspektive Botschaft, wurden sie international als Anführer einer neuen Bewegung im Rap bekannt, die Frieden und Einheit repräsentiert, trotz ihrer Herkunft aus einer Stadt, die von Gewaltverbrechen geprägt ist.Seit der Gründung hat das Hiero-Team in der Hip-Hop-Welt geprägt, von limitierter Merchandise bis zur Veröffentlichung einer Reihe von Projekten innerhalb von Hiero. Imperium Records, das 1997 gegründet wurde, und Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Jurassic 5, George Clinton, Dilated Peoples, Q-Tip, Snoop Dog, Xzibit und mehr.