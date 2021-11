Hirsche & Hennen

Schauplatz der Handlung sind die Damen- und Herrentoiletten eines Tanzsaals. Linda und Dave wollen heiraten, doch am Abend vor der Hochzeit kommen Linda starke Zweifel. Sie will nicht das Los der vielen Hoffnungslosen in ihrem Kaff teilen. Sie will lieber abhauen und neu anfangen. Ihre Freunde sind über diesen Verrat entsetzt und wollen sie auf brutale Weise daran hindern, auszubrechen.