Schon seit 2.000 Jahren ist die Altstadt ein Zentrum der schwul-lesbischen Geschichte Kölns. Die Nähe des Hafens und die verwinkelten Gassen beförderten ein Klima, in dem Rotlicht genauso gedieh wie die Kultur der sozialen Randgruppen. Legendäre Kneipen erinnern bis heute an Highlights und Tiefpunkte, Denkmäler widmen sich den Opfern. Und vermeintlich unscheinbare Objekte im Stadtbild erzählen spannende Geschichten. Die Führung durch die „homosexuelle Altstadt“ verbindet Sozial- und Stadthistorie auf so informative wie unterhaltsame Art. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

12€