Honey Revenge - Eurobeean Tour

Honey Revenge im Mai in KölnNewcomer-Duo aus L.A. auf Eurobeean TourDie Rockgeschichte hat bereits einige sehr eindrucksvolle Duos hervorgebracht. Seit 2021 empfehlen sich Honey Revenge aus Los Angeles mit ihrem modernen Pop-Rock für diese illustre Runde.Devin Papadol (Vocals) und Donovan Lloyd (Gitarre) trafen sich vor einigen Jahren in Kalifornien, nachdem sie schon länger auf Instagram geschrieben hatten. Lloyd war gerade einmal volljährig, brannte vor Energie und Kreativität und wollte unbedingt eine Band grün-den. Papadol wiederum hatte viel Bühnenerfahrung, fühlte sich aber ausgebrannt von ih-ren ersten Jahren in der Musikindustrie, die sie gefangen in Bandprojekten verbrachte, die sie nicht erfüllten. Lloyd sagte in einem Interview über Papadol: „Beim ersten realen Tref-fen war ich so beeindruckt von ihr, dass ich fast ein wenig Angst hatte.“ Kreativ und zwi-schenmenschlich klickten die beiden sofort, beschlossen ihre Karriere im DIY-Style anzuge-hen und legten los. Schon „Miss Me“ (2021), die Debütsingle von Honey Revenge, hatte immenses Hit-Potenzial: super catchy, schillernd produziert, fantastisch cool gesungen von Devin Papadol. Nach und nach bauten die beiden mit starken Live-Auftritten, ersten Tou-ren und einer bunten Social-Media-Präsenz ihre Fan-Community aus.Das Debütalbum „Retrovision“ mit dem starken Opener „Airhead“ bewies dann ein-drucksvoll, dass Honey Revenge gekommen sind, um zu bleiben. Papadols toughe, aber verletzliche Lyrics, das Songwriting von ihr und Lloyd, das Pop und Rock verschmelzt, ohne beiden Stilen die Edge zu nehmen, ergeben eine Kombination, die gleichermaßen auf Platte wie auf der Bühne funktioniert. Bei ihren Konzerten werden Honey Revenge dabei von weiteren Musikern unterstützt: Eine bunte, junge Band, die ihrem bunten, jungen Publikum sehr nahe ist. Im Frühjahr sind Honey Revenge dann endlich in Europa zu erleben und gastieren am 29. Mai für eine exklusive Deutschlandshow im MTC in Köln.