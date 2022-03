I miss you! - Über das Vermissen, Zurückgeben und Erinnern

Die Restitutionsdebatten waren noch nie so brisant wie heute. Aber was verbirgt sich hinter den Restitutionsforderungen? Was bedeuten sie konkret für die Menschen die davon betroffen sind? Was ist damals am Ursprungsort geschehen nachdem ein Objekt gesammelt wurde und seinen Ort verlassen hat? Welche Leere hat es in seinem Herkunftsland hinterlassen? „I miss you“ ist eine neue Reihe über Trauer, das Vermissen, Melancholie, gebrochene Erinnerungen und Leere. 29.4. bis 8.1.2023. Di-So 10-18h, Do 10-20h, 1. Do im Monat 10-22h. 7/4,50 €.