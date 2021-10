In die Weite. Aspekte jüdischen Lebens

Das Dekret Kaiser Konstantins aus dem Jahre 321 ist eine überragende Quelle, in der sich das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begründet. Im Dezember dieses Jahres erließ Konstantin ein im ganzen Reich gültiges Gesetz, das die Berufung von Juden in Ämter der Kurie erlaubte. Die Abschrift richtet sich an die Mitglieder des Stadtrates der Colonia Claudia Ara Agrippinensium, wie Köln in römischer Zeit hieß. Dieses Dekret ist die früheste Urkunde zur Existenz von Juden in den nördlichen Provinzen des Reiches und damit in den heutigen deutschsprachigen Räumen. Es begründet das Festjahr und ist Ursprung aller Überlegungen zu diesem Thema. Bis 15.8.2022. Mi-Mo 12-17h.