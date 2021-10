IN_TRANSIT startet ein neues soziales System in Form eines atypischen Schachspiels, in dem sich der Index der Entscheidungen aufgrund neuer Variablen und Parameter unerwartet ändert. Der Mensch ist definiert als die erste vernunftbegabte Spezies, die ihr soziales Verhalten mit einer überlegenen komplexen Struktur ausstattet. Was ist, wenn sich soziale Regeln unerwartet und wiederholt verändern oder gar erneuern? Position, Konstellation und Absichten, die von unkontrollierbaren Parametern geleitet werden, bestimmen eine neue Gesellschaft, ein neues Spielsystem, in dem die einzige Stabilität in der stetigen Veränderung liegt.