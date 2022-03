Couchtisch und Akari-Leuchten – seit 70 Jahren haben sie einen festen Platz in Sammlungen und Wohnzimmern weltweit. Und doch war Isamu Noguchi (*1904 in Los Angeles, † 1988 in New York) nicht nur eine Design-Ikone, sondern einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts, dazu Bühnenbildner, Landschaftsarchitekt, Zeichner und Fotograf. Vom 26.3. bis 31.7. Di-So 10-18h. 1. Do im Monat 10-22h.