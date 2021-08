Italiensehnsucht

Mit Italien verbinden sich seit Goethes Reise (1786-88) Sehnsuchtsbilder antiker Kunstschätze und südlicher Landschaft. Auch im 20. Jh. blieb das Land ein begehrtes Reiseziel für junge Künstlerinnen und Künstler – zumal, wenn dies mit einem Stipendium an der Villa Romana in Florenz oder an der Villa Massimo in Rom verbunden war. Die Auseinandersetzung mit der (Kunst-)Geschichte und die Suche nach einer verlorenen Einheit von Mensch, Natur und Kosmos inspirierten August Macke, Walter Ophey, Wassiliy Kandinsky, Gabriele Münter, Erich Heckel, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Alexander Kanoldt, Max Beckmann u.v.a. In den 1920er Jahren wurden die Amalfiküste, Sizilien, aber auch Ischia und Capri Treffpunkte für Anita Rée, Eduard Bargheer, Werner Gilles, Max Peiffer Watenphul oder Hans Purrmann. Mit rund 100 Werken spürt die Ausstellung der Italienbegeisterung und ihrem künstlerischen Niederschlag zwischen expressivem Farbenrausch, surrealer Phantastik und neusachlicher Kühle nach.