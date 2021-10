Voiceover - Felice Beato in Japan

1863 kam der italienisch-britische Fotograf Felice Beato (1832-1909) nach Japan und gründete in Yokohama ein Fotoatelier. Seine teils stark inszenierten Personen-, aber auch Landschaftsaufnahmen, erschienen in hohen Auflagen und waren vor allem bei Japan-Reisenden beliebt. Handkoloriert und zu Alben gebunden finden sich seine Bilder heute über den Globus verstreut, so auch im Museum Ludwig. Bis 21.11. Di-So 10-18h.