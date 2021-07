Jüdisches Leben in Köln 1900 bis 2021

Durch die Franzosen wurde das Ansiedlungsverbots in Köln nach fast 400 Jahren aufgehoben und ein vielschichtiges jüdisches Leben konnte sich wieder in der Stadt entwickeln. Hier erfährt man etwas über die Ursprünge der zionistischen Bewegung, unterschiedliche Richtungen innerhalb des Judentums, organisierte jüdische Karnevalisten, thematisiert aber auch die Vernichtung in der Nazizeit. Die Synagoge in der Roonstraße steht heute sowohl für diese Geschichte, aber auch für das neue, aktuelle jüdische Leben in Köln. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“

12/8€