Am 25.10.2021 stellte sich Stefan Charles als neuer Kulturdezernent der Stadt Köln im Urania Theater bei einem Kennenlern- und Diskussionsabend von „Köln kann Kultur“ vor, ein offener Arbeitskreis auf Initiative von „Köln kann auch anders“, der damals mit einer Petition einen "leidenschaftlichen Kulturermöglicher" für das Amt gefordert hatte. Ein Jahr später zieht Frank Deja von „Köln kann Kultur" mit Stefan Charles eine Zwischenbilanz: Was wurde erreicht und was nicht? Was können wir für die Zukunft der Kölner Kultur erwarten?