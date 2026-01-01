K1 Winter-Rundgang 2026

Kölner Innenstadt 50667 Köln

K1 ist eine gemeinsame Initiative einiger Kölner Innenstadt-Galerien. Das Anliegen ist, auf das vielfältige Programm der lebendigen Galerienszene aufmerksam zu machen und dabei den Kunst- und Kulturstandort Köln um zwei regelmäßige Termine im Jahr zu bereichern. Für den insgesamt 21. gemeinsamen Rundgang seit 2013 öffnen folgende Galerien:

  1. 30WORKS GALERIE / Pfeilstraße 47 / 50672 Köln
  2. ART GALERIE 7 / St.-Apern-Straße 7 / 50667 Köln
  3. GALERIE BIESENBACH, Lindenstraße 34 / 50667 Köln
  4. GALERIE BOISSERÉE / Drususgasse 7-11 / 50667 Köln
  5. GALERIE VAN DER GRINTEN / Gertrudenstr. 29, 1. OG / 50667 Köln
  6. GALERIE ANJA KNOESS / Große Brinkgasse 17-19 / 50672 Köln
  7. GALERIE MARTIN KUDLEK / Schaafenstraße 25 / 50676 Köln
  8. GALERIE ULF LARSSON / Schaafenstraße 10 / 50676 Köln
  9. REHBEIN GALERIE / Große Brinkgasse 31 / 50672 Köln
  10. PETER REICHENBERGER STIFTUNG / Zeughausstr. 26 (3. OG) / 50667 Köln
  11. GALERIE SEIPPEL / Zeughausstr. 26 (EG) / 50667 Köln

Info

