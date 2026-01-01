K1 Winter-Rundgang 2026

K1 ist eine gemeinsame Initiative einiger Kölner Innenstadt-Galerien. Das Anliegen ist, auf das vielfältige Programm der lebendigen Galerienszene aufmerksam zu machen und dabei den Kunst- und Kulturstandort Köln um zwei regelmäßige Termine im Jahr zu bereichern. Für den insgesamt 21. gemeinsamen Rundgang seit 2013 öffnen folgende Galerien:

30WORKS GALERIE / Pfeilstraße 47 / 50672 Köln ART GALERIE 7 / St.-Apern-Straße 7 / 50667 Köln GALERIE BIESENBACH, Lindenstraße 34 / 50667 Köln GALERIE BOISSERÉE / Drususgasse 7-11 / 50667 Köln GALERIE VAN DER GRINTEN / Gertrudenstr. 29, 1. OG / 50667 Köln GALERIE ANJA KNOESS / Große Brinkgasse 17-19 / 50672 Köln GALERIE MARTIN KUDLEK / Schaafenstraße 25 / 50676 Köln GALERIE ULF LARSSON / Schaafenstraße 10 / 50676 Köln REHBEIN GALERIE / Große Brinkgasse 31 / 50672 Köln PETER REICHENBERGER STIFTUNG / Zeughausstr. 26 (3. OG) / 50667 Köln GALERIE SEIPPEL / Zeughausstr. 26 (EG) / 50667 Köln