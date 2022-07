Keeping It In The Family: Songs meiner Großväter

Shura Lipovsky (Gesang), Roman Grinberg (Gesang), Kölner Akademie, Michael Willens: Idee, Musikalische Leitung, zwei Großväter, beide Songschreiber und zu ihrer Zeit so erfolgreich wie Andrew Lloyd Webber und Stephen Sondheim heute. Michael Willens, Gründer und Dirigent der Kölner Akademie, hat das Glück, der Enkel sowohl von Alexander Olshanetsky als auch von Herman Yablokoff zu sein. Beide gehörten zu den erfolgreichsten Songwritern, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Musik für viele jiddische Theatermusicals in New York schrieben. Bei Shalom-Musik.Koeln 2022 erinnert Michael Willens an seine Großväter mit einer Showband im Broadway-Stil.