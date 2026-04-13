Seine Ausstellungen sind voller Gegensätze und prangern gesellschaftliche Missstände an: Aktionskünstler Dennis Josef Meseg (47) präsentiert auf der diesjährigen "Discovery Art Fair" (23. bis 26. April 2026) im XPOST Köln seine neue Raum-Installation „Kinderland ist abgebrannt“. Der Künstler aus Wesseling bei Köln sammelte dafür ein Jahr lang Hunderte von Figuren – Barbiepuppen, Superhelden und ikonische Spielzeugfragmente – die jetzt auf echtes BDSM-Mobiliar und das Equipment einer Domina treffen und eine wilde "Puppen-Orgie" feiern. Kinderzimmer trifft auf Fetisch-Studio – Ein provokantes Setting, das zwischen Kindheitsästhetik und erwachsener Machtinszenierung schwankt.

Ausstellungsdauer für alle Besucher: 24. April bis 26. April, Freitag bis Samstag jeweils 11 - 20 Uhr und Sonntag 11 - 18 Uhr geöffnet.