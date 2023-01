Schätzungsweise 2,5 Millionen Erwachsene sind in Deutschland von AD(H)S, betroffen. Die Symptome bei Erwachsenen sehen in der Regel anders aus als bei Kindern und auch das Bild des klassischen »Zappelphilipps« ist längst überholt. In ihrem Buch „Kirmes im Kopf“ klärt Angelina Boerger über Vorurteile gegenüber Menschen mit AD(H)S auf, berichtet von den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – und erzählt mit Leichtigkeit und Witz aus ihrem (neuen) Alltag. Die Autorin im Gespräch mit Clarissa Corrêa da Silva. https://www.koelnticket.de/stadtbibliothek-koeln/ .