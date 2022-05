Kleine Denkmäler - Beethoven in der Medaillenkunst

Sie sind aus Gold, Silber, Bronze oder Eisen und kommen aus fast allen Ländern der Welt – die Medaillen und Münzen zum Gedenken an Ludwig van Beethoven. Schon seit 1827, dem Todesjahr des Komponisten, existiert diese Form der Erinnerungspflege, die bis zur Gegenwart lebendig geblieben ist und gerade in jüngster Zeit großen Aufschwung genommen hat. Die Sonderausstellung behandelt die verschiedensten Fragen zu dieser besonderen Form der Kleinkunst und stellt sie durch den Vergleich mit Beispielen aus Graphik, Malerei und Plastik in einen größeren kunsthistorischen Zusammenhang. Zudem zeigt sie eine Auswahl internationaler Gedenkmünzen, darunter auch solche, die zum Beethoven-Jubiläum 2020 ediert wurden. Zusätzlich werden weitere Beispiele digital präsentiert und wichtige Exponate in einer Begleitpublikation eingehender vorgestellt. Bis 30.6. Mi-Mo 10-18h. 10/7 €.