Styrian Klezmore Orchestra: Klezmer Exoplosion

Moritz Weiß (Klarinette, Bassklarinette), Vasilis Nalmpantis (Trompete), Simon Kintopp (Posaune), Maximilian Kreuzer (Tuba), Alana MacPherson (Saxophon), Djordje Davidovic (Akkordeon), Lukas Kleemair(Schlagzeug), Magdalena Schödl (Drums) ist das Styrian Klezmore Orchestra. Das Styrian Klezmore Orchestra wurde vom Klarinettisten Moritz Weiß und vom Akkordeonisten Ivan Trenev ins Leben gerufen. Ein breiter musikalischer Ansatz führt zu einem Stilpluralismus im Spannungsfeld zwischen Klezmer, Jiddischer, Ost- und Südosteuropäischer Musik. In verschiedenen Schwerpunkten durchwandert das Styrian Klezmore Orchestra ein Repertoire von traditioneller Tanzmusik aus Mazedonien, Serbien und Bulgarien hin zur jüdischen Hochzeitsmusik aus Podolien und Bessarabien, flirtet mit der Musik der Lautari aus Rumänien und Moldawien, liebäugelt mit dem Repertoire so mancher Gipsy-Brass-Combo und schaut sich an, was man unter dem Begriff Klezmer noch alles so findet: "more than klezmer" eben.