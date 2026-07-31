Klimafestival Köln 2026

Beim Klimafestival vom 21. bis 27. September 2026 verwandelt sich Köln bereits zum vierten Mal in eine Bühne für gelebten Klimaschutz – bunt, kreativ und voller Energie! Ein Event für die Lösungen von heute und Vision von morgen. Von Führungen an besonderen Orten über inspirierende Workshops bis hin zu aufschlussreichen Infoveranstaltungen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Unternehmen, Organisationen und die Stadtverwaltung präsentieren Projekte, Ideen und Lösungsansätze für die Zukunft. Interessierte sind eingeladen, sich zu informieren, auszutauschen und mitzumachen. Hier geht es zum Festivalprogramm: www.klimafestival.koeln