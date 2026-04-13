Köln 99ers vs. RB Zwickau

Nachricht der RBC 99ers an die Fans:

„Zum Saisonfinale empfangen wir den RB Zwickau. Die Begegnung verspricht Spannung pur, hatten sich doch beide Teams im Hinspiel ein hochdramatisches Spiel geliefert. Köln schaffte es letztlich einen hauchdünnen Sieg einzufahren. Damit die Kölner Fans diesmal nicht so lange zittern müssen, werden die 99ers alles daran setzen, die Partie von Anfang an zu dominieren und frühzeitig die Weichen für einen Sieg zu legen.

Dazu brauchen wir alle Fans in die Halle!

Als weiteres Highlight wird unser Partner Deutsche Telekom als "sponsor of the day" ein Gewinnspiel anbieten, bei dem es ein cooles T-Phone zu gewinnen gibt.

Im Anschluss laden die 99ers alle Fans ein, um die Saison bei Kaltgetränken ausklingen zu lassen.“