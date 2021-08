Köln in Kürze

Zu Fuß erkunden die Teilnehmenden die nähere Domumgebung und die Altstadt. Ein Großteil der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Köln liegt konzentriert auf einem Quadratkilometer rund um Dom, Rathaus und Altstadt mit der romanischen Kirche Groß St. Martin. In den engen, gepflasterten Altstadtgässchen und auf belebten Plätzen wie dem Alter Markt bekommen sie ein Gefühl für das Leben in der Domstadt gestern und heute.

12€, Kinder bis 6 Jahre frei.