Was ist typisch Kölsch? Was macht Köln speziell? Vielleicht denkt man an „Tünnes un Schäl“, den Kallendresser oder den berühmt-berüchtigten Kölschen Klüngel? Sind es die zahlreichen bekannten Lieder, die Jung und Alt gleichermaßen ansprechen und die nicht nur zur Karnevalszeit gesungen werden? Oder sind es die unzähligen Geschichten und Anekdoten, die gerne augenzwinkernd über die Stadt und ihre Bewohner erzählt werden? Am Ende dieses humorvollen Rundgangs durch die Altstadt werden die Teilnehmenden sicher zustimmen: Köln ist ein Gefühl.

13€, Kinder bis 6 Jahre frei.