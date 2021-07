Kölner Bunker-Fahrrad-Tour 2021

Bunker sind Relikte aus unangenehmen Zeiten. Sie wurden irgendwann umgewandelt in Proberäume, Jugendherbergen oder auch in Kulturzentren. Hochbunker sind sichtbar, in andere Bunker gelangt man durch versteckte Eingänge oder Bodenplatten. Dass es in Köln mehrere Atombunker gibt, ist vielen Menschen nicht bekannt. Tiefgaragen und U-Bahn-Haltestellen haben mitunter eine Doppelfunktion. Der Röhrenbunker am Reichenspergerplatz ist Ausgangspunkt der Radtour. Route: Röhrenbunker, Oberlandesgericht, Reichenspergerplatz - Atombunker Rudolfplatz- Atombunker Kalk. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.