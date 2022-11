Auch in diesem Jahr präsentierten von Gestaltungshochschulen in Köln nominierte AbsolventInnen vor einer Fachjury ihre Abschlussarbeiten. Die PreisträgerInnen der diesjährigen Jurierung werden am 23.11. um 19h im MAKK zur Preisverleihung bekanntgegeben. Darüber hinaus werden alle Arbeiten der Nominierten in einer Ausstellung im MAKK präsentiert. Bis 4.12.