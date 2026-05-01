KölnSkulptur #11 - Body Manoeuvres / Internationaler Museumstag

Führung zum internationalen Museumstag im Skulpturenpark Köln. Aktuelle Arbeiten von Olga Balema, Marte Eknaes, Julian Göthe, Judith Hopf, Paulina Olowska, Georgia Sagri, Frances Scholz, Peter Wächtler und weitere 36 KünstlerInnen. Öffentliche Führung durch die Ausstellung; Veranstalter Stiftung Skulpturenpark Köln, Tel. 0221-33 66 88 60, Teilnahme kostenlos