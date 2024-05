Kölsch Em Veedel-Vringsveedel – Führung

Erst die Menschen, ob Musiker*innen, Arbeiter*innen oder Künstler*innen, haben das Vringsveedel so abwechslungsreich und bunt gemacht, wie es heute ist. Natürlich gibt es auch in der Südstadt eine Vielzahl aktueller Veränderungen und so liegt das Viertel heute in einem spannenden Kontrast zum benachbarten, modernen Rheinauhafen, hat aber dennoch seinen ganz besonderen Charme erhalten. Entdeckt ein Stück Kölner Heimat, einzigartige Kneipen und Brauhäuser jenseits bekannter Routen mit einer echt kölschen Stadtführerin - unterhaltsam, fachkundig und mit viel Herz und Humor. Vielleicht bekommen wir bei einem Glas Kölsch in den Wohnzimmern der Kölner*innen auch etwas vom Klaaf, dem typischen Schwätzchen der Stammgäste an der Theke mit. Und: Essen wie bei Muttern – wo gibt es das noch?