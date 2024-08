„Kritik im Nationalsozialismus. Kölner Fälle 1934-1944“

Vor dem Hintergrund neuer Forschungen zur Gesellschaft im Nationalsozialismus fragt die Ausstellung am Beispiel von Köln nach Formen und der Bedeutung von Kritik in der NS-Diktatur. Mit einer Sammlung von 60 Fallgeschich­ten lädt die Ausstellung in einem ersten Teil dazu ein, den Umgang mit Kritik im Nationalsozialismus eigenständig zu erkunden. Die Fälle zeichnen ein neues, genaueres Bild von Repression und Gegenwehr in der NS-Gesellschaft. Aus ihm ergeben sich auch Fragen danach, wie „Widerstand“ zu einem Kernbegriff des Gedenkens werden konnte, denen der zweite Teil der Ausstellung nachgeht. Bis 16.2.25. Di-Fr 10-18h, Sa + So 11-18h