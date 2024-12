Kunst erzählt – Neue Wege durch die Sammlung

Die neu gestaltete Sammlungspräsentation präsentiert die Kunstwerke des Mittelalters in neuen Kontexten. 15 Kapitel beleuchten die Kunstwerke in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Epoche, Ikonographie, Material oder Technik. Der neu gestaltete und erweiterte Eingangsbereich empfängt das Publikum im Kölner Wohnzimmer des Sammlungsgründers Alexander Schnütgen um 1910. Im Bau der 1950er Jahre werden Kunstwerke für den Gottesdienst präsentiert und in der Cäcilienkirche gibt es die Themen "Memento Mori" und "Kunst für Stadt und Kirche" zu sehen. Alle Kunstwerke werden in kurzen Texten erläutert und können im Kontext entdeckt werden. Zu rund 100 Objekten bietet ein Audioguide über QR-Codes zusätzliche Informationen in deutscher und englischer Sprache. Die mobile Anwendung hält Lesetexte in Ukrainisch, Türkisch und Leichter Sprache bereit. Die Begleithefte für verschiedene Zielgruppen bieten Inspiration. Kinder können mit einem Kritzelheft und Stiften selbst aktiv werden. Im Videoraum werden zehn Objekte visuell zum Leben erweckt. Di-Mi & Fr-So 10-18h, Do 10-20h.