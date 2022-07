Die Wanderausstellung erteilt eine künstlerische Absage an Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus, an Ideologien von angeblicher Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen. Fr 5.8., 19.30h Vorstellung des Projektes. So 7.8., 19.30h Uraufführung „Ohne Titel/Mit Richtung“.