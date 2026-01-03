Le nozze di Figaro 01.03.2026 18:00 Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln 13. Februar 2026 14:58 Oper von Wolfgang Amadeus Mozart Zurück zu den Suchergebnissen Info Foto: Matthias Jung StandortOper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln Datum & Uhrzeit 01.03.2026 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 04.03.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.03.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 08.03.2026 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 12.03.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste