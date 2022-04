Claudia Rohde & Jürgen Forster: „Linie – Rhythmus – Raum – Struktur“

Neben der Malerei und der Druckgrafik zeigt die Ausstellung eine Vielzahl von Papierschnitten, sogenannten Papercuts. In große, teilweise wandhohe Papierbahnen sind lineare Strukturen geschnitten, mit denen die Formenwelt der gemalten Bilder und gedruckten Grafiken aufgenommen und vielfach variiert wird. Vernissage So 24.4., 15h. Bis 22.5. Mi + Sa 15-18h, So 14-18h.