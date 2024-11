„Märkte, Macht und Wandel. Deutschlands geoökonomische Zeitenwende“

Die Veranstaltung wird aus der Vorstellung des Buches in Kombination mit einem fachlich-inhaltlichen Austausch mit dem besagten Autor und aus einer anschließenden Diskussion mit dem Autor und den Teilnehmenden bestehen.

Das in Rede stehende Buch ist am 3. September 2024 von Springer Wiesbaden als führender sozialwissenschaftlicher Verlag in Deutschland veröffentlicht worden und aufgrund der inhaltlich-thematischen Relevanz und Brisanz für Ihre Leserschaft sicherlich von Interesse. Zum Hintergrund Folgendes: Durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 erfolgte zwar ein verstärktes Interesse an außen- und sicherheitspolitischen Themen, wirtschaftspolitische Debatten bleiben jedoch für den Großteil der deutschen Gesellschaft schwer greifbar. Herr Prof. Fröhlich behandelt in seinem aktuellen Buch die neue „Geoökonomie“, sprich den Umstand, dass (macht-)politische Interessen durch ökonomische Mittel durchgesetzt werden, und erklärt Debatten in der Auseinandersetzung zwischen den USA, China und Europa so, dass sie für die breite Öffentlichkeit verständlich sind. Die Hauptthese des Buches ist, dass es für eine gelungene „geoökonomische Zeitenwende“ einen Paradigmenwechsel in der deutschen Außen- und Außenwirtschaftspolitik braucht.