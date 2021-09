Margaux & die Banditen feat. Magda Umer

Die Sängerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin hat 2019 ihr 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Sie ist wohl die bekannteste intellektuelle Künstlerin, die sowohl in Zeiten des Kommunismus, wie des neuen modernen Polens mit ihren poetischen Liedern große Theatersäle füllt und es gleichzeitig schafft auch Fernsehshows zu einem gefühlvollen Erlebnis zu machen. Dabei wird sie sowohl von der älteren wie von der jungen Generation verehrt. Ihre tiefsinnigen und schlichten Interpretationen haben viele ihrer Lieder zu Hits in Polen gemacht. Sie schreibt für sich und hat für viele Stars Texte geschrieben, bekam aber auch oft Lieder und Musik von großartigen Autoren und Komponisten geschenkt.

Seit dem Gewinn des ersten Preises 1969 und 1970 beim FAMA-Festival hat sie viele Preise gewonnen und verliehen bekommen. Die perfekte Kombination von Poesie, Musik und Schauspielerei in ihrem Auftritt führte dazu, dass sich eine Mode des poetischen Gesangs in Polen verbreitete. Sie nahm viele Alben auf, darunter "Herbstkonzert", "Wo du bist", "Alles ist vorbei", "Magda Umer" "Über den blauen Groszen", "Konzert von früher", "Wiegenlieder Utulanki" - mit Grzegorz Turnau, im Jahr 2010. "Noce i sny" im Jahr 2012. "Ich warte immer noch auf etwas" und 2013 eine DVD - eine Aufzeichnung eines Konzerts zur Promotion dieses Albums. Das Album "Duets - as young as now...", wurde mit Platin ausgezeichnet. Sie ist Autorin von Dokumentarfilmen und Fernsehinterviews, kreierte poetische Shows für Bühne, Funk und Fernsehen.