Marie Angeletti

„ram spin cram“. Neue, für den Kunstverein geschaffene Arbeiten, die sich über das gesamte Gebäude erstrecken. Seine offene, durchlässige Architektur aufgreifend, fügen sich die Werke – Skulptur, Fotografie und Video – zu einer Reihe von Ereignissen in Raum und Zeit zusammen. Entschieden artikuliert und platziert, kommt jeden Elementen darin eine gleichwertige Aufmerksamkeit zugute. Genauso wie absichtslose Begegnungen in Raum und Zeit oft Ausgangspunkte der Arbeiten von Angeletti sein können, so sehr wird die Bewegung der betrachtenden Körper angesichts spiegelnder Oberflächen oder wechselndem Lichteinfall Teil einer zunächst starr erscheinenden Formation. Jeder Raum ist als eine Serie von Aktionen zu lesen, wobei die Arbeiten verschiedene Konfigurationen annehmen, in denen die Zeit aufhört, eine dringende Angelegenheit zu sein; da Gegenwart und Vergangenheit nicht als aufeinander folgend, sondern als ineinander verschränkt verstanden werden. Eröffnung Fr 31.3., 19h. Bis 2.7. Di-So 11-18h.