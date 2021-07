Marie Veit, eine Kölner Theologin

Lesung und Gespräch in der Clarenbach-Gemeinde. Sie war Lehrerin in Köln, Dozentin an der Universität Gießen, religiöse Sozialistin und Aktivistin: Marie Veit. International kam sie mit vielen Menschen aus Kirche und Gesellschaft ins Gespräch, diskutierte die Frage sozialer Gerechtigkeit und scheute keine klaren Worte. In der Clarenbach-Kirchengemeinde verbrachte Marie Veit ihre letzten Jahre, am 18. August wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich