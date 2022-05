Kinderoper/ Mobiles Musiktheater für alle ab 3 Jahren, Auftragswerk der Oper Köln, Libretto von Brigitta Gillessen, Musik von Ralf Gscheidle Uraufführung am 28.05.2022, Marla, die Maifliege, lebt für den Augenblick, denn nur einen einzigen Tag lang kann sie ihr Leben gestalten. Doch sie nützt diese Gelegenheit und macht sich auf den Weg in eine ihr unbekannte Welt.Auf ihrer Reise begegnet sie der schimmernden, ein bisschen eingebildeten Lila Libelle, die wunderschön singen kann, dem furchteinflößenden Nashornkäfer, der sich als Poet entpuppt, dem immermüden Bert, dem winzigen, tapsigen Bärtierchen, das 100 Jahre alt ist und schon allerhand miterlebt hat, sowie einer unbekannten Spezies, die noch gar nicht entdeckt wurde. Erschöpft von so vielen Abenteuern kehrt sie glücklich nach Hause zurück, lässt ihre Begegnungen noch einmal aufleben und nimmt Abschied.