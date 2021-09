Martin Gerner: „Moria. System. Zeugen“

Buchvorstellung und Gespräch. Die Brandkatastrophe im ehemaligen Lager Moria auf Lesbos war am 09. September genau ein Jahr her. Seitdem ist Moria und die Lage der Flüchtlinge an den sogenannten EU-Hotspots wieder weitestgehend aus der öffentlichen Debatte verschwunden. Dabei existiert die menschliche Not vor Ort weiter und ist zum Teil noch gravierender geworden. Der Kölner Journalist und Autor Martin Gerner hat aus seinen Eindrücken und Recherchen der letzten Jahre, Gesprächen mit und Bildern von den Menschen vor Ort ein Buch gemacht, dass im Senftöpfchen vorstellen wird.