Michel Majerus Katze

Anlässlich des 20. Todesjahres von Michel Majerus in 2022 zeigt das Museum Ludwig in einer Sammlungspräsentation die Arbeit Katze (1993), ein bedeutendes Frühwerk des Künstlers, flankiert von weiteren Werken der 1990er Jahre aus dem Sammlungsbestand des Museum Ludwig von Cosima von Bonin, Michael Krebber, Christopher Wool, Rune Mields und Andreas Schulze. In den angrenzenden Räumen sind Werke von Wade Guyton, Juliette Blightman, Johannes Wohnseifer, sowie Alexandra Bircken zu finden. Bis 1.1.23. Di-So 10-18h. 1. Do im Monat 10-22h.