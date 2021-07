In MIRA 10_Ikonen erschafft Julia Riera gemeinsam mit drei Performerinnen Frauencharaktere, die die Komplexität der Rollenbilder in ihrer Unvereinbarkeit zeigen. Die Frauenbilder entstehen zwischen Realitäten und Fiktionen, zwischen Phantastischem, Dystopischem und Utopischem. Sie sind konstanter Reibung und Fragmentierung ausgesetzt. Im Fokus steht die Spannung zwischen Perfektion und menschlichen Schieflagen, die Unvollkommenheit des strauchelnden Körpers und des kämpfenden menschlichen Geistes. Inspiriert von fotografischen Arbeiten weiblicher Fotokünstlerinnen – insbesondere der amerikanischen Fotografin Danna Singer – spürt die Kölner Tanzcompagnie MIRA dem weiblichen Blick in der Kunst nach und reflektiert fotografische Gestaltungsmittel und ihre Übertragung in den Tanz.