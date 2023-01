Musiker Martell Beigang liest aus seinem vierten Buch "Musik ist King" und plaudert aus dem Nähkästchen. Zwischendurch erklingt Musik aus den über 100 Alben, an denen er mitgewirkt hat. Und Martell singt ein paar eigene Songs. "Musik ist King" feiert die unglaubliche Kraft der Musik. In seiner Biografie beschreibt Martell Beigang, wie die Musik ihn einmal um die Welt reisen ließ und wie sie ihn auf die Main-Stage von Rock am Ring oder auf die Hochzeit von Pink gebeamt hat. Ein Kraft-Buch für alle, die Musik lieben und die an ihrem Traum festhalten, egal was kommt. https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/veranstaltungskalender/musik-ist-king .