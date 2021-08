nachtfrequenz21 - Nacht der Jugendkultur

Event in 100 Städten und Gemeinden in NRW. In der Köln-Kalker Straße Im Bischofsacker findet die Kölner Aktion statt. 800 Quadratmeter Wand, 30 Künstlerinnen- und Künstler-Kollektive, unzählige Spraydosen. Die Schutzwand entlang der Straße Im Bischofsacker wird neu gestaltet. Die mittlerweile dritte Veranstaltung Veedelstars steht in diesem Jahr unter dem Motto "We stand together". Unter Anleitung erfahrener Graffitikünstlerinnen und -künstler können Interessierte selbst kreativ werden.