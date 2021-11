Nachtwächtertour (Kostümführung)

Wer kennt sich in den nächtlichen Straßen des mittelalterlichen Kölns besser aus als die Nachtwächter, die dann nach dem Rechten sehen, wenn ehrbare Bürger längst nicht mehr in der Stadt unterwegs sind? Bei dieser Kostümführung durch die nördliche Kölner Altstadt erfahren die Teilnehmer, wer nachts seinem Gewerbe nachging, wo die Unehrlichen und die Bettler wohnten und in welchen Nächten die Bewohner Kölns magische Bräuche pflegten.

14/12€