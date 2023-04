Next Festival der Jungen Photoszene 2023

Das NEXT! Festival der Jungen Photoszene findet 2023 parallel zum Photoszene-Festival vom 12. bis 21. Mai im Alten Pfandhaus in Köln statt und wird veranstaltet von der Internationalen Photoszene Köln gemeinsam mit ihren PartnerInnen – dem Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum, der SK Stiftung Kultur und dem jfc Medienzentrum. NEXT! ist bundesweit das erste und einzige Fotofestival für Kinder, Jugendliche und junge NachwuchsfotografInnen. Die SK Stiftung Kultur beteiligt sich mit zwei offenen Workshops und an der Ausstellung. Bis 21.5.